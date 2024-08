Od początku lipca pomoc de minimis jest udzielana na podstawie zmienionych unijnych rozporządzeń. To spowodowało konieczność zmian we wszystkich aktach odwołujących się do wygasłej regulacji. Temu ma służyć przyjęty we wtorek przez rząd, a przygotowany przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów projekt o zmianie niektórych ustaw związanych z udzielaniem pomocy de minimis.

Chodzi o aktualizację krajowych regulacji dotyczących tej pomocy, by były zgodne z unijnymi rozporządzeniami (2023/2831 i 2023/2832). Pierwsze z nich zwiększa limit pomocy de minimis z 200 tys. do 300 tys. euro. Usuwa też odrębny limit (100 tys. euro) pomocy de minimis dla przedsiębiorstw prowadzących działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów. Nowy, ogólny limit dla nich to 300 tys. euro. Zlikwidowano też zakaz wykorzystywania pomocy de minimis na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów oraz zmieniono sposób obliczania trzyletniego okresu przy sumowaniu limitu de minimis z lat podatkowych na okres trzech ostatnich lat. Przykładowo, jeżeli wniosek będzie składany 7 sierpnia 2024 r., to będzie brany pod uwagę okres od 7 sierpnia 2021 r. do 7 sierpnia 2024 r.

Natomiast przepisy rozporządzenia 2023/2832 mają zastosowanie wyłącznie do podmiotów świadczących usługi w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG). Chodzi o usługi transportu publicznego, komunalne, tele komunikacyjne, pocztowe, radiowo-telewizyjne, a także o opiekę zdrowotną i socjalną. W przypadku tych podmiotów rozporządzenie zwiększa limit pomocy de minimis z 500 tys. do 750 tys. euro w okresie trzech lat dla jednego przedsiębiorcy. Usuwa też zakaz udzielania pomocy de minimis przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym, znajdującym się w trudnej sytuacji i prowadzącym działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów. W przypadku podmiotów, które można zakwalifikować jako UOIG, również zmienia się sposób obliczania trzyletniego okresu przy sumowaniu limitu de minimis – na taki jak u pozostałych.©℗