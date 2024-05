Inne obowiązki

▶ Dane osobowe powinny być przechowywane przez fundację rodzinną przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do celów przetwarzania. Jej zarząd co roku musi przeprowadzać coroczny przegląd danych osobowych, by ustalić, czy ich dalsze przechowywanie jest niezbędne. Ma też obowiązek niezwłocznie usunąć te dane osobowe, które przestaną być niezbędne do zabezpieczenia praw lub interesów beneficjenta albo wykonywania statutowych obowiązków fundacji.

▶ W przypadku likwidacji fundacji rodzinnej księgi i dokumenty zawierające dane osobowe zostaną oddane na przechowanie osobie wskazanej w statucie lub uchwale zgromadzenia beneficjentów. Gdy nie będzie takiego wskazania, przechowawcę (stającego się od tej pory odrębnym administratorem danych osobowych przetwarzanych dotychczas przez fundację) wyznaczy sąd rejestrowy.

▶ Fundacja rodzinna musi prowadzić i przechowywać dokumenty dotyczące przetwarzanych danych osobowych w postaci papierowej lub elektronicznej, w sposób gwarantujący zachowanie ich poufności, integralności, kompletności oraz dostępności, w warunkach niegrożących utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

▶ Jest ona zobowiązana przekazać osobom, których dane przetwarza ‒ najpóźniej w momencie otrzymania danych ‒ klauzulę informacyjną zawierającą m.in. dane kontaktowe fundacji, informacje o celach i podstawach przetwarzania czy prawach podmiotu danych. Jeśli dane pochodzą z zewnętrznego źródła (np. od fundatora), to fundacja ma co do zasady miesiąc na przekazanie wspomnianej klauzuli.

▶ Musi ona również prowadzić dokumentację ochrony danych osobowych, w tym co do zasady ma obowiązek rejestrowania czynności przetwarzania danych. ©℗