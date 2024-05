Europejska Organizacji Konsumentów (BEUC) uważa, że chińska platforma handlu internetowego Temu nie chroni swoich użytkowników z Unii Europejskiej, naruszając unijne rozporządzenie – Akt o usługach cyfrowych (DSA).

Dlatego BEUC wystosowała do Komisji Europejskiej skargę na Temu. Wskazuje w niej trzy główne naruszenia. Po pierwsze, platforma e-commerce często nie przekazuje konsumentom kluczowych informacji na temat sprzedawców produktów i nie zapewnia zgodności tych produktów z prawem UE – w szczególności z wymogami w zakresie bezpieczeństwa.

Drugim zarzutem jest stosowanie praktyk manipulacyjnych i zwodniczych interfejsów (dark patterns). BEUC wskazuje tu na zabiegi platformy mające skłonić konsumentów do wydawania coraz większych kwot oraz na skomplikowany proces zamykania konta – trudniejszy od rejestracji w serwisie zakupowym.

Nielegalne praktyki Temu?

Ponadto organizacja stwierdza, że wbrew wymogom DSA Temu nie udostępnia wystarczających informacji na temat swoich systemów rekomendacji i kryteriów prowadzących do proponowania użytkownikom określonych produktów.

– Temu szturmem podbija Europę, ale dzisiaj chcemy rzucić światło na liczne nielegalne praktyki tej platformy, które lekceważą interesy konsumentów i które władze muszą powstrzymać – podkreśla Monique Goyens, dyrektor generalna BEUC.

Platforma zakupowa Temu – dostępna przez stronę internetową lub aplikację – weszła na rynek unijny w kwietniu 2023 r. Jak sama podaje, jej średnia miesięczna liczba aktywnych użytkowników na terenie UE wynosi ok. 75 mln. To dużo powyżej progu 45 mln użytkowników – wyznaczonego w DSA dla tzw. VLOP-ów, tj. bardzo dużych platform internetowych, które muszą sprostać najwyższym wymaganiom aktu.

„Ponieważ Temu już nie spełnia podstawowych obowiązków DSA jako platforma internetowa, mamy poważne wątpliwości, czy będzie w stanie spełnić nowe wymogi jako VLOP” – stwierdza BEUC w analizie poświęconej tej platformie.

Oprócz skargi do KE 17 organizacji konsumenckich należących do BEUC wystąpiło też w sprawie Temu indywidualnie do właściwych organów krajowych. Zrobiła to m.in. polska Federacja Konsumentów. Te skargi trafią ostatecznie do organu w Irlandii, bo tam znajduje się europejska siedziba Temu. Kiedy jednak Komisja zdecyduje o uznaniu tej platformy za VLOP, to zgodnie z DSA będzie mogła przejąć postępowanie wobec niej.

„Oczekujemy zatem, że KE podejmie szybkie działania i zmusi Temu do wywiązania się z nowych obowiązków jako VLOP, w tym do oceny i łagodzenia ryzyka dla konsumentów” – stwierdza BEUC.©℗