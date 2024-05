Tworzenie wtyczek do gier, działających na zasadzie tzw. cheat software i pozwalających użytkownikom na obchodzenie części stworzonej przez autorów gry fabuły, bez jednoczesnego modyfikowania kodów źródłowych gry, jest zgodne z prawem unijnym.

Twórcy takich wtyczek nie naruszają praw autorskich twórców gry – do takich wniosków doszedł Maciej Szpunar, rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości UE.

Jeśli rozstrzygnięcie TSUE będzie zgodne z opinią rzecznika generalnego, ułatwi tworzenie dodatków, które rozszerzają funkcje gier albo umożliwiających modyfikację świata, w którym się one toczą. W sprawie, którą zajmował się rzecznik generalny TSUE, chodziło o produkt firmy Datel ingerujący w oryginalną grę komputerową firmy SONY. Wtyczka firmy Datel umożliwiała graczom aktywowanie osobnego menu i za jego pomocą ominięcie trudniejszych etapów rozgrywki. Co istotne, program nie zmieniał kodów źródłowych gry, a jedynie operował na tzw. danych zmiennych przechowywanych w pamięci podręcznej konsoli do gier. Mimo tego SONY, powołując się na ochronę praw autorskich, domagał się sądowego zakazu takiej praktyki.

Wyrok, który zapadł w 2012 r. w sądzie rejonowym w Hamburgu, uwzględniał żądania SONY. Datel wniósł jednak apelację i po dziewięciu latach doczekał się wyroku na swoją korzyść. To jednak nie zakończyło sprawy, która swój finał znalazła w niemieckim Federalnym Trybunale Sprawiedliwości. Ten zaś postanowił zadać pytanie prejudycjalne TSUE.

Z odpowiedzi udzielonej przez prof. Macieja Szpunara wynika, że ingerencja w grę bez zmieniania kodów źródłowych nie powinna być traktowana jako naruszenie praw autorskich. W praktyce może to skutecznie zamknąć drogę także właścicielom stron internetowych domagającym się ochrony przed wtyczkami blokującymi np. wyświetlanie reklam. Tego rodzaju żądania miały już miejsce w przeszłości. Przykładowo, w 2019 r. Axel Springer bezskutecznie domagał się zaprzestania działalności firmy odpowiedzialnej za program Adblock Plus.©℗

