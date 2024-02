W środę Parlament Europejski przyjął przepisy unijnego rozporządzenia zmieniającego rozporządzenia nr 2012/260 oraz 2021/1230. Dzięki nowym regulacjom będą możliwe przelewy natychmiastowe w euro na terenie całej UE.

Operacja przesyłu pieniędzy ma być dostępna w każdym banku, trwać nie więcej niż 10 s i być oferowana całodobowo. W rozporządzeniu zabroniono bankom pobierania dodatkowych opłat za zrealizowanie takich przelewów. Użytkownicy bankowości internetowej bez problemu przekażą swoje środki także pomiędzy poszczególnymi krajami UE.

Nowe przepisy to wyjście naprzeciw przede wszystkim małym i średnim przedsiębiorcom, a także większym firmom, które regularnie dokonują transgranicznych i do tego natychmiastowych transakcji. Dotychczas tylko niektóre banki oferowały taką możliwość, a jednocześnie pobierały za to dodatkową opłatę.

Zdaniem przedstawicieli Komisji Europejskiej (KE), która odpowiada za projekt rozporządzenia, zagwarantowanie każdemu tanich i bezpiecznych przelewów natychmiastowych doprowadzi do zwiększenia konkurencyjności europejskiego rynku oraz pozwoli na uwolnienie milionów euro, które znajdują się niejako poza obiegiem, w oczekiwaniu na realizację standardowego przelewu bankowego. Według wyliczeń KE aż 200 mld euro jest blokowanych każdego dnia w oczekiwaniu na zaksięgowanie przelewu, natomiast w 2022 r. zaledwie 11 proc. operacji bankowych było wykonywanych w trybie natychmiastowym. Nowa regulacja ma położyć kres tego rodzaju problemom i zapewnić zarówno konsumentom detalicznym, jak i przedsiębiorcom błyskawiczny przepływ pieniędzy.

Niestety zmiany dotyczą jedynie operacji dokonywanych w euro, a to oznacza, że za przelewy błyskawiczne w polskich złotych wciąż będziemy musieli płacić tak, jak dotychczas.