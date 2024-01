Mały ZUS Plus to rozwiązanie dla najmniejszych przedsiębiorców, którzy w ubiegłym roku osiągnęli przychód mniejszy niż 120 tys. złotych. Przez 36 miesięcy w okresie 60 miesięcy mogą płacić oni niższe składki. Prowadzący działalność gospodarczą, którzy chcą skorzystać z tego rozwiązania muszą się jednak spieszyć, bo termin na zgłoszenie się do Małego ZUS Plus upływa z dniem 31 stycznia.

Mały ZUS Plus (MZ+) to preferencja, która powoduje obniżenie składek ZUS w ramach podstawy mieszącej się pomiędzy tzw. Małym ZUS-em (obecnie jest to 402,65 zł) a tzw. dużym ZUS-em (obecnie wynoszącym 1600,32 zł).

Ile wynosi składka na Mały ZUS Plus?

Dokładna wysokość składki w ramach Małego ZUS Plus uzależniona jest od dochodu danego przedsiębiorcy. Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy InFakt wyjaśnia, że w przypadku ryczałtu, w którym nie wyliczamy dochodu, ustawodawca przyjął, że dochód jest równy połowie przychodu. - Z kolei w przypadku przedsiębiorców na skali podatku liniowego dochód to przychód minus koszty. Co istotne, jeżeli prowadzący działalność gospodarczą zaliczył do kosztów składki na ubezpieczenia społeczne, to musi je z tych kosztów "wyjąć" - tłumaczy rozmówca.

Mały ZUS Plus możliwy dopiero po Uldze na start i Małym ZUS-ie

Z Małego ZUS Plus można skorzystać dopiero po upływie pozostałych okresów preferencyjnych. - W ciągu pierwszych sześciu miesięcy od momentu założenia działalności gospodarczej przedsiębiorca korzysta z tzw. Ulgi na start i płaci wyłącznie składkę zdrowotną. Następnie na 24 miesiące przechodzi na tzw. Mały ZUS, płacony od podstawy stanowiącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę. Dopiero po upływie ZUS-u preferencyjnego można zgłosić się do Małego ZUS Plus - podkreśla Piotr Juszczyk.

Przedsiębiorca musi spełnić trzy warunki

Aby otrzymać prawo do płacenia pomniejszonych składek w ramach Małego ZUS Plus, należy posiadać działalność gospodarczą, która:

funkcjonowała przez okres nie krótszy niż 60 dni w roku poprzedzającym zgłoszenie się po ulgę,

w minionym roku wygenerowała przychód mniejszy niż 120 tys. zł,

nie jest prowadzona na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Jeśli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez czas krótszy niż rok, to przychody liczy się proporcjonalnie do tego okresu. Przykładowo: Jeśli działalność prowadzona była przez pół roku - aby skorzystać z Małego ZUS Plus nie można przekroczyć przychodu w wysokości 60 tys. zł.

Dodatkowe 12 miesięcy dla korzystających w 2023 roku

Zgodnie z przepisami, podmioty zakwalifikowane do ulgi w ramach Małego ZUS Plus mogą z niej korzystać tylko przez 36 miesięcy w okresie 60 miesięcy. Wyjątkiem od tego jest rok 2023. Wszyscy przedsiębiorcy, którzy korzystali z Małego ZUS Plus w 2023 roku, otrzymali prawo do płacenia pomniejszonych składek przez kolejne 12 miesięcy. W rezultacie, będą mogli korzystać z preferencyjnych warunków w sumie przez 48 miesięcy. - W mojej ocenie to niesprawiedliwe posunięcie ustawodawcy. Inflacja cały czas utrzymuje się na wysokim poziomie i każdy przedsiębiorca ponosi wyższe koszty swojej działalności. Jeżeli podjęto decyzję o przedłużeniu okresu możliwości korzystania z niższych składek, powinno objąć to równo wszystkich płatników - komentuje Piotr Juszczyk.

Przez jaki czas można korzystać z Małego ZUS Plus?

Jak z kolei prawidłowo obliczyć liczbę 36 miesięcy w okresie 60 miesięcy, w czasie których można korzystać z preferencyjnych warunków? Piotr Juszczyk podaje tu hipotetyczną sytuację, w której przedsiębiorca korzystał z niższych składek w latach 2019, 2020 i 2021, a potem w latach 2022 i 2023 płacił standardowe składki w ramach tzw. dużego ZUS-u. - Przepis jest tak sformułowany, że możemy skorzystać z Małego ZUS Plus przez 36 miesięcy w ciągu 60 miesięcy. W związku z tym, gdy przedsiębiorca korzystał z MZ+ w pełnych latach 2019-2021, to spełnia negatywną przesłankę w zakresie ustalania 36 miesięcy MZ+ w ostatnich 60 miesiącach. Oznacza to, że przez trzy pełne lata przedsiębiorcy korzystają z MZ+, a następnie przez trzy kolejne muszą płacić duży - wylicza ekspert.

W jego ocenie, ustawodawca miał inny zamysł, tj. żeby 36 miesięcy korzystać z Małego ZUS Plus, a następnie aby obowiązywały 24 miesiące karencji. - Gdyby istniała możliwość zgłaszania się po ulgę np. do 20 lutego, to wówczas przedsiębiorcy 1 lutego spełniliby wymagania ustawowe - zauważa doradca podatkowy.

Jeszcze inną sytuację mogą mieć przedsiębiorcy, którzy przeszli na Mały ZUS Plus w 2019 roku, ale w innym miesiącu niż styczeń. Taką możliwość mają na przykład przedsiębiorcy, którym kończył się ZUS preferencyjny w trakcie roku albo odwieszali działalność. - Załóżmy, że w 2019 roku przedsiębiorca z końcem stycznia zakończył 24 miesięczny okres stosowania Małego ZUS-u i zgłosił się do MZ+ od 1 lutego, na co miał na 7 dni, a jednocześnie korzystał z MZ+ do końca 2021 roku, a więc przez 35 miesięcy. W takim przypadku może zgłosić się w tym roku do MZ+ do końca stycznia - wyjaśnia Piotr Juszczyk.

Przepisy dotyczącego Małego ZUS Plus do poprawki. Co powinno się zmienić?

Równocześnie ekspert zaznacza, że wkrótce można spodziewać się pewnych modyfikacji w Małym ZUS Plus. W zeszłym roku przygotowany został projekt zniesienia obowiązkowej przerwy w korzystaniu z Małego ZUS Plus. - Wprowadzenie Małego ZUS Plus bez okresu karencji byłoby o wiele lepszym rozwiązaniem dla przedsiębiorców, w szczególności tych z bardzo małymi dochodami. Wyobraźmy sobie prowadzącego działalność gospodarczą, który osiąga roczny dochód w wysokości 30 tys. zł, a musi zapłacić rocznie prawie 24 tys. zł z tytułu składek w ramach tzw. dużego ZUS-u i składki zdrowotnej. Obciążenie jest tu zdecydowanie nieadekwatne do osiąganych dochodów i na czysto takiej osobie zostaje do dyspozycji 6 tys. zł. Jeżeli taki przedsiębiorca mógłby cały czas opłacać składki w ramach Małego ZUS Plus, na pewno byłoby to dla niego korzystniejsze finansowo rozwiązanie.

Doradca podatkowy jest również za wprowadzeniem jeszcze jednej zmiany. - Zrezygnowałbym z przychodu jako kryterium kwalifikacji do ulgi i zastąpiłbym go dochodem, który stanowi najbardziej obiektywny obraz tego, czy przedsiębiorca jest w stanie opłacić składki czy też nie - uzupełnia Piotr Juszczyk.