O ile ustalenie zasadniczych właściwości znaku towarowego powinno się rozpocząć od analizy jego przedstawienia graficznego, o tyle właściwy organ może się odwołać również do innych użytecznych informacji, jak np. sposób postrzegania przez właściwy krąg odbiorców – orzekł Sąd UE.

Sprawę zainicjowała skarga niemieckiej spółki BB Services GmbH na decyzję izby odwoławczej Urzędu UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) odmawiającą unieważnienia prawa do trójwymiarowego unijnego znaku towarowego przedstawiającego kształt ludzika Lego. Oznaczenie to zostało zgłoszone w 1996 r. przez poprzednika prawnego duńskiej spółki Lego Juris A/S i zarejestrowane cztery lata później.

Skarżąca twierdziła, że sporne oznaczenie składa się wyłącznie z kształtu wynikającego z charakteru samego towaru, niezbędnego do uzyskania efektu technicznego – a są to przesłanki do odmowy rejestracji zgodnie z rozporządzeniem nr 40/94 (obecnie 2017/1001) w sprawie wspólnotowego znaku towarowego. Innymi słowy, spółka podnosiła, że wszystkie widoczne właściwości minifigurki zostały zaprojektowane tak, aby po prostu umożliwić jej łączenie z innymi klockami.

Sąd oddalił skargę

Sąd UE oddalił skargę w całości. Jak argumentował, oznaczenie nie składa się „wyłącznie” z cech rodzajowych związanych z danym towarem, jeśli istnieje przynajmniej jedna zasadnicza cecha, która z charakteru tego towaru nie wynika. W tym wypadku są to m.in. zasadnicze elementy ozdobne i fantazyjne, takie jak cylindryczny kształt głowy, krótki i prostokątny kształt szyi oraz trapezoidalny kształt tułowia.

W przeciwieństwie do izby odwoławczej EUIPO do takich cech zaliczył też wypustkę na głowie, haczyki na rękach oraz otwory pod stopami i z tyłu nóg. Stwierdził ponadto, że elementy nie są „niezbędne” do uzyskania efektu technicznego – nie ograniczają konkurencji dostępności danego rozwiązania technicznego, a figurką można się bawić niezależnie od możliwości sczepienia jej z innymi klockami. Zwrócił uwagę, że ocenie może podlegać nie tylko przedstawienie graficzne znaku, lecz także np. sposób jego postrzegania przez odbiorców. Znajomości modułowego systemu konstrukcyjnego Lego sąd uznał za fakt powszechnie znany.©℗

orzecznictwo