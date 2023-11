Wysokość opłat

• Rejestracja znaku towarowego w Polsce

Znak towarowy może zostać objęty ochroną w Polsce przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej. Koszt przyjęcia zgłoszenia znaku do rejestracji w jednej klasie wynosi 450 zł (400 zł, gdy zgłoszenie zostanie dokonane elektronicznie). W przypadku udzielenia prawa ochronnego przedsiębiorca musi pokryć także koszt opublikowania informacji o przyznaniu ochrony w wysokości 90 zł. Ponadto w ciągu trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji należy wnieść opłatę okresową za 10-cioletni okres ochrony znaku towarowego – 400 zł za każdą klasę, w której znak jest chroniony.

• Rejestracja znaku towarowego w Unii Europejskiej

Zastrzeżenia znaku towarowego na terytorium całej Unii Europejskiej należy dokonać w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. Zgłoszenie znaku towarowego drogą elektroniczną do ochrony w jednej klasie to koszt 850 euro. Opłata za objęcie znaku ochroną w drugiej klasie to 50 euro, a w trzeciej i każdej kolejnej – po 150 euro. Co ważne, powyższe kwoty zawierają już koszt udzielenia 10-cioletniej ochrony. ©℗