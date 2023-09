Zgłoszony przez Allegro znak towarowy SMART! nie ma charakteru odróżniającego i nie może zostać zarejestrowany – orzekł Sąd UE.

Potentat na polskim rynku e-commerce w 2021 r. zgłosił w Urzędzie UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) unijny znak towarowy SMART!. Miał on odnosić się do klas 9, 35 i 42, obejmujących nie tylko oprogramowanie i usługi komputerowe, lecz także m.in. usługi reklamowe i promocyjne. EUIPO odmówił rejestracji, a decyzję utrzymała w mocy izba odwoławcza tego organu. Uznała, że oznaczenie zawiera jedynie pozytywny przekaz, zgodnie z którym towary i usługi są wysokiej jakości lub najbardziej odpowiednie, ponieważ stanowią inteligentną opcję czy rozwiązanie.

Allegro złożyło skargę do Sądu UE, domagając się stwierdzenia nieważności decyzji izby odwoławczej. Spółka podniosła m.in., że słowo „smart” w rzeczywistości jest „wielowymiarowe i nieuchwytne”, a izba nie wzięła pod uwagę wykrzyknika. Sąd zauważył jednak, że określenie to jest powszechnie używane w języku angielskim i zostanie natychmiast zrozumiane jako oznaczające „inteligentny”. Wykrzyknik zaś „zostanie uznany przez właściwy krąg odbiorców za zwykłą pochwałę lub element przyciągający uwagę”. Jak czytamy w wyroku, „rozpatrywane oznaczenie nie wykazuje się oryginalnością lub wyrazistością wymagającą minimalnego wysiłku interpretacyjnego lub wywołującą u właściwego kręgu odbiorców proces poznawczy (…). Nie jest zatem w stanie wskazać konsumentowi pochodzenia handlowego rozpatrywanych towarów i usług”. Sąd potwierdził więc pogląd izby odwoławczej, że zgłoszony znak towarowy nie ma charakteru odróżniającego w odniesieniu do rozpatrywanych towarów i usług.

Sąd UE nie zgodził się też z zarzutem, by izba odwoławcza zignorowała swoją wcześniejszą praktykę decyzyjną dotyczącą zgłoszeń znaków z elementem „smart”. Przypomniał, że każdorazowo organ rozpatrujący zgłoszenie bierze pod uwagę szczegółowe okoliczności, uwzględniając właściwy krąg odbiorców, sposób postrzegania zgłoszonego znaku oraz charakter odróżniający. Z tych powodów oddalił skargę.©℗

orzecznictwo