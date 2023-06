Nieodpłatna pomoc prawna już nie na telefon

Odwołanie stanu zagrożenia epidemicznego oznacza, że znikną podstawy prawne do świadczenia usług w postaci nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zdalnie. Co prawda są przygotowane projekty wprowadzające to rozwiązanie na stałe (poselski oraz ministerialny), ale obydwa są jeszcze przed I czytaniem w Sejmie i nie wiadomo, czy któryś z nich uda się uchwalić w tej kadencji.

W okresie epidemii obowiązywały też przepisy umożliwiające organom samorządów: adwokackiego, radcowskiego oraz komorniczego organizowanie posiedzeń w trybie zdalnym lub hybrydowym, a także podejmowanie uchwał w trybie wideokonferencji czy obiegowym. O ile Naczelna Rada Adwokacka podczas ostatniego zjazdu zmieniła regulamin Krajowego Zjazdu Adwokatury i Zgromadzeń Izb Adwokackich tak, by mogły się one odbywać w formie zdalnej (hybrydowej), to w przypadku np. komorników taka możliwość staje się bardzo problematyczna, a radcowie mówią, że to wykluczone.

Nic się natomiast nie zmieni w zakresie biegu terminów przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach o przestępstwa oraz przestępstwa skarbowe. Zgodnie z art. 15zzr1 ustawy covidowej terminy te nie biegną jeszcze przez sześć miesięcy od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego. Nie zmieni tego także nowelizacja kodeksu postępowania karnego, nad którą pracuje obecnie Sejm, bowiem projektowany okres vacatio legis sprawia, że terminy nie zaczną biec wcześniej niż od początku 2024 r.

Z kolei jeszcze przez rok od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego mają obowiązywać przepisy dotyczące orzekania w składach jednoosobowych na rozprawach apelacyjnych (we wszystkich sprawach cywilnych, a w sprawach karnych tam, gdzie zagrożenie karą nie przekracza pięciu lat) czy rozprawach zdalnych. Także i w tym przypadku Sejm pracuje nad utrzymaniem tych regulacji na stałe.©℗PSZ