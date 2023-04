Kłopot w tym, że wciąż nie jest jasne, do jakiego sądu złożyć pozew.

W tym względzie funkcjonują dwa stanowiska. Pierwsze na podstawie art. 298 k.s.h. mówi, że pozew powinien trafić do sądu właściwego dla siedziby spółki. Według drugiego powinno się jednak stosować ogólne reguły wynikające z kodeksu postępowania cywilnego. A to oznacza, że zgodnie z art. 27 par. 1 k.p.c. pozew należałoby złożyć w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania pozwanego, ewentualnie na podstawie art. 35 k.p.c. do sądu, w którego okręgu nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.