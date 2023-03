Jak to jest, że po słynnej sprawie misiewiczówki (sygn. akt IX Ka 1218/22), czyli wódki promowanej na Twitterze przez byłego rzecznika MON, nadal jest tak małe zainteresowanie tym tematem? Można by się spodziewać, że po tym wyroku wzrośnie liczba tego rodzaju postępowań.

Trudno to stwierdzić. Stosunkowo niedawno na problem pojawiających się w mediach społecznościowych reklam alkoholu uwagę zwrócił prezes UOKiK, który wystąpił do Prokuratury Krajowej z prośbą o interwencję w tej sprawie. My z kolei ostatnio otrzymaliśmy z Prokuratury Krajowej informację (w ramach dostępu do informacji publicznej), że w 2021 r. zarejestrowano 74 sprawy o czyn z art. 452 ustawy alkoholowej (zakazana reklama), a w 2022 r zaledwie 43 sprawy. Nie wiemy, jak te sprawy się zakończyły. Wiadomo za to, że liczba tych spraw jest rzeczywiście niewielka.