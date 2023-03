Polska Strefa Inwestycji powstała na mocy ustawy o wspieraniu nowych inwestycji (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 74). Głównym instrumentem zachęcającym do inwestowania są ulgi podatkowe. Ich zasięg rozciągnięto na terytorium całego kraju, a nie jak to miało miejsce do 2018 r. tylko na teren Specjalnych Stref Ekonomicznych. Nie oznacza to jednak, że wysokość zwolnień z podatku jest wszędzie taka sama.

Na największe wsparcie można liczyć w regionach najbiedniejszych i o najwyższym wskaźniku bezrobocia. Przykładowo w województwach podlaskim, lubelskim i podkarpackim wsparcie dla dużych firm może wynieść nawet 50 proc. i odpowiednio o 10 pkt proc. więcej dla średnich firm oraz o 20 pkt proc. więcej dla mikro i małych przedsiębiorstw. Na przeciwległym biegunie znajdują się Warszawa i powiaty do niej przyległe. W tym regionie nie zdecydowano się na wspieranie dużych firm, natomiast małe i średnie firmy mogą liczyć na zaledwie 10 i 20 proc. zwolnień z podatku CIT i PIT.