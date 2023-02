Już 1 marca wchodzi w życie nowa ustawa mająca uregulować zasady działania kooperatyw mieszkaniowych, które mogą tworzyć grupy osób (wyłącznie fizycznych) działających wspólnie w ramach zawartej umowy w celu zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych. Będą one mogły zarówno kupować grunty i budować na nich budynki wielorodzinne lub zespoły budynków jednorodzinnych, jak i nabywać istniejące budynki i je remontować. I choć kooperatywy nie są zupełnie nowym zjawiskiem (już w okresie po I wojnie światowej obywatele łączyli siły, by wspólnie wznosić domy), to nie było do tej pory regulacji, które tworzyłyby ramy ich funkcjonowania.

JP Najbardziej istotne dla członków kooperatyw jest wprowadzenie przez nowy akt prawny możliwości nabywania nieruchomości od gmin. Chodzi o to, by mogły one (a przy okazji również spółdzielnie mieszkaniowe) kupować je na specjalnych warunkach. A jednocześnie ustawa wprowadza zachęty dla gmin (m.in. możliwość uzyskania w rozliczeniu mieszkań komunalnych czy grantów rządowych na cele infrastrukturalne) oraz instrumenty zabezpieczające ich interesy (w tym prawo odkupu i pierwokupu). Sprawdź, co jeszcze warto wiedzieć o tej nowej formie inwestycji. Rozwiązanie dla osób o ograniczonych możliwościach finansowych Ustawodawca zdecydował się uregulować zasady funkcjonowania kooperatyw mieszkaniowych. Co istotne, pozwolono im m.in. nabywać na preferencyjnych zasadach nieruchomości od gmin Ustawa z 4 listopada 2022 r. o kooperatywach mieszkaniowych oraz zasadach zbywania nieruchomości należących do gminnego zasobu nieruchomości w celu wsparcia realizacji inwestycji mieszkaniowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 28; dalej: u.k.m.) wejdzie w życie już 1 marca 2023 r. Ten nowy akt prawny określa zasady: Intencją ustawodawcy było wprowadzenie rozwiązań prawnych uwzględniających specyfikę realizacji inwestycji mieszkaniowych w formule kooperatywy mieszkaniowej, które zwiększyłyby możliwości oddolnego angażowania się osób fizycznych o ograniczonych aktywach w działania pozwalające na rozwój budownictwa mieszkaniowego. • Na czym polega kooperatywa mieszkaniowa, czyli nowa forma realizacji inwestycji mieszkaniowych?