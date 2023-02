Historia marki zaczęła się 1945 r., kiedy powstało przedsiębiorstwo państwowe Mostostal. W późniejszych dekadach tą nazwą posługiwały się różne podmioty należące do Zrzeszenia Mostostal. Jeden z nich – z siedzibą w Siedlcach – rejestrował znaki towarowe w Urzędzie Patentowym RP. Po zmianach ustrojowych prawa ochronne wygasły, a przedsiębiorstwa dawnego zrzeszenia zostały skomercjalizowane. W latach 90. znak towarowy został ponownie zgłoszony, tym razem przez spółkę Mostostal Projekt. Mimo to, na mocy podpisanego przez nią porozumienia, nazwę nadal mogło stosować 14 innych podmiotów, dawniej należących do Zrzeszenia Mostostal.