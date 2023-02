To pierwsza ze spraw dotyczących najwyższych kar finansowych nałożonych przez prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, która doczekała się rozstrzygnięcia przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. W miniony czwartek uchylił on zarówno wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który w 2020 r. utrzymał karę nałożoną na spółkę, jak i samą decyzję prezesa UODO. Sprawa wraca więc do tego ostatniego organu, który zdecyduje, co dalej.