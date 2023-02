Liczba skarg na uciążliwy hałas, którego źródłem są imprezy masowe, sprawia, że RPO od 2015 r. stara się doprowadzić do opracowania projektu noweli ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1466 ze zm). Chodzi o wprowadzenie możliwości odmowy wydania zezwolenia na organizację imprezy masowej z powodu jej głośności. Dziś gminy nie mogą tego zrobić, co zdaniem RPO i MKiŚ kłóci się z wymogiem zapewnienia bezpieczeństwa. Chociaż obowiązują akustyczne standardy jakości środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2014 r. poz. 112), to hałas emitowany przez takie wydarzenia bardzo często przekracza te normy.