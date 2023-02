"Postawiłem Med Professional zarzuty wprowadzania konsumentów w błąd co do celu spotkania, otrzymywania nagród, przysługującego prawa do odstąpienia od umowy, a także zarzut niezwracania wpłaconej kwoty w sytuacji skutecznego odstąpienia od umowy. Takie nieetyczne działania miały skłonić konsumentów, często osoby starsze, aby kupili oferowane produkty po cenach znacznie wyższych niż rynkowe" – powiedział Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie UOKiK.

Jak wyjaśniono, konsumenci byli zapraszani na akcje społeczne mające na celu ratowanie miejsc pracy, wsparcie polskiej gospodarki lub promocję nowej sieci sklepów, a telemarketerzy obiecywali wartościowe prezenty za przyjście. "Na miejscu okazywało się, że prowadzona jest sprzedaż produktów ze stałej oferty spółki" – poinformował UOKiK.

"Naciąganie ludzi na zakup na raty sprzętu o niskiej wartości i jakości za który ww. firma oczekiwała 10 000 PLN. (…) Jakże wielkie było moje zaskoczenie że zamiast mojego obiecanego Laptopa którego nawet kolor wybierałem podczas rozmowy telefonicznej otrzymałem niskiej jakości perfumy damskie oraz tablet lcd do rysowania na nim rysikiem o wartości 10 zł” – przekazano w cytowanej w komunikacie skardze konsumenta.

Urząd wskazał, że z oświadczeń klientów wynika, iż spółka wywoływała wrażenie, że wylosowali oni nagrody. Tymczasem warunkiem ich otrzymania – zauważono – był zakup innych produktów, o czym niektórzy dowiadywali się dopiero z podpisanej umowy.

Jak zaznaczono, zgodnie z prawem w przypadku umowy zawartej na pokazie konsument ma 14 dni na przemyślenie zakupu oraz ewentualną rezygnację z niego i nie ma znaczenia otrzymanie "prezentów". Tymczasem z otrzymanych przez Urząd skarg wynika, że przedstawiciele firmy twierdzili, iż w tej sytuacji jedynym wyjściem jest podpisanie aneksu z obniżeniem ceny i zwrotem części produktów. Dodano, że spółka nie zwracała wpłaconej kwoty, gdy konsument skutecznie odstąpił od umowy mimo obowiązku wynikającego z art. 32 ustawy o prawach konsumenta.

Urząd przekazał, że jeśli zarzuty się potwierdzą, spółce grozi kara do 10 proc. obrotu za każdą z czterech stosowanych praktyk.

"Konsekwencje finansowe może także ponieść osoba zarządzająca - prezes Med Professional, a obecnie jej likwidator. Za umyślne dopuszczenie do naruszeń zbiorowych interesów konsumentów grozi mu kara do 2 mln zł" – zwrócono uwagę.

Jak przypomniał UOKiK, od 1 stycznia 2023 r., dzięki inicjatywie Prezesa Urzędu, obowiązują bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące pokazów i wycieczek, podczas których prowadzona jest sprzedaż.

"Firmy nie mogą już przyjmować płatności przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Dzięki temu seniorzy nie będą musieli walczyć o odzyskanie wpłaconych pieniędzy w sytuacji, gdy przemyślą zakup i z niego zrezygnują odstępując od umowy w ustawowym terminie" – przekazał Chróstny.

Inne zmiany dotyczące pokazów i wycieczek dotyczą zakazu zawierania z konsumentami umów dotyczących usług finansowych, możliwość odstąpienia od niektórych umów o świadczenie usług zdrowotnych zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość i wydłużenia do 30 dni terminu na odstąpienie od umowy w przypadku zawarcia umowy podczas nieumówionej wizyty przedsiębiorcy w domu konsumenta lub wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę – poinformował Urząd. (PAP)

