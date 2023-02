Pierwszym etapem prowadzonej przez UKE procedury jest ustalenie treści dokumentacji aukcyjnej - w tym decyzji rezerwacyjnych. We wtorek minął termin zgłaszania się do nich. Prawnicy mają zastrzeżenia do projektów dokumentów, jakie UKE przygotował do przeprowadzenia aukcji 5G (tj. zakresu pasma 3480-3800 MHz). Wskazują m.in., że regulator oparł się na nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa (KSC), która nie została jeszcze uchwalona.