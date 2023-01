Jako argument dla unieważnienia niemiecka spółka De Dietrich Process Systems GmbH wskazała art. 59 ust. 1 lit a w związku z art. 7 ust. 1 lit. b i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2017/1001 w sprawie znaku towarowego UE. Dotyczą one podstaw do odmowy rejestracji lub unieważnienia oznaczenia, gdy jest ono opisowe lub nie ma charakteru odróżniającego.