Postępowanie organu stanowi kolejny sukces DGP, bo to my jako pierwsi wyrażaliśmy wielokrotnie wątpliwości względem działalności Leśniewskiego. Mężczyzna był bowiem powiązany z lub zarządzał podmiotami, które – działając w podobny sposób – pozostawiły po sobie długi i rzesze oszukanych inwestorów. Mowa tu m.in. o: Exeos Cars („Samosąd z bezsilności”, DGP z 8 grudnia 2017 r.), Total Finance sp. z o.o., AutoDoFinansowanie, J&J Group, Praebeo („Przekręt kołem się toczy”, DGP z 22 kwietnia 2018 r.), a także Auto Rentier i ARB Finance („Metoda na skoczka” z 9 października 2020 r.).

W tym ostatnim tekście podsumowaliśmy, że mężczyzna działał „metodą na skoczka”, bo gdy jeden jego biznes stawał się nieopłacalny lub zaczęły się nim interesować służby, to tworzył nowy i kontynuował działalność na podobnych zasadach – czasem jako wspólnik, innym razem jako prezes albo nieformalnie jako „szara eminencja”. Niektóre z jego spółek zlikwidowano lub porzucono, a niektórymi zajmuje się prokuratura.

Większość tych biznesów była do siebie bardzo podobna. Ich pracownicy namawiali osoby fizyczne, aby kupiły od spółek pojazd na kredyt. Tenże pojazd (samochód osobowy bądź quad) miał być następnie wynajmowany (np. do firmowych flot albo jako mobilna przestrzeń reklamowa). Z tego tytułu inwestorzy mieli mieć wypłacane pieniądze, które pomagały spłacać zaciągnięty kredyt. I tak było, ale tylko do czasu, gdy spółki ogłaszały niewypłacalność i przestały odbierać telefony. Wówczas inwestorzy zostawali z wysokim kredytem i przeszacowanym pojazdem (a nierzadko także bez niego, bo spółkom zdarzało się sprzedać to samo auto więcej niż jednej osobie).

W lutym 2020 r., po naszych tekstach, szef UOKiK nałożył łącznie 240 tys. zł kary na Praebeo i Auto Rentier. Zawiadomił też prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na doprowadzeniu konsumentów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem przez osoby zarządzające tymi spółkami. W 2020 r. przekazał też informacje o kolejnych postępowaniach w sprawie powiązanych z nimi podmiotów. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Koszalinie.

A jak działała jednoosobowa działalność gospodarcza Jakub Leśniewski Total Finance? Prezes UOKiK wskazuje, że właściciel zachęca konsumentów do wpłacenia 10 tys. zł na zakup quada, z którego inwestor ma czerpać zyski z tytułu jego wynajmu. Działalność reklamowana jest hasłami: „Inwestycja z zabezpieczeniem”, „Gwarantowana stopa zwrotu: 20%”, „Masz to w Banku? Nie! A u nas masz to JAK W BANKU”.

Tomasz Chróstny nie dał wiary tym zapewnieniom. Uznał, że przedsiębiorca podawał nieprawdziwe informacje wskazujące na pewny zysk i bezpieczeństwo inwestycji. Zdaniem szefa UOKiK nie jest ona w żaden sposób zabezpieczona, a konsument kupuje pojazd, którego nigdy nie widział na oczy. Wątpliwości organu wzbudziły także dane pojazdu wpisywane do umowy i faktury. Wśród nich był numer VIN, który nadawany jest przez producenta. Tymczasem pojazd miał być kupiony dopiero po zawarciu umowy, więc numer VIN nie mógł być jeszcze znany. Urząd ma też uwagi do ustaleń dotyczących kosztów ubezpieczenia pojazdu.

Jeśli zarzuty się potwierdzą, przedsiębiorcy grozi kara do 10 proc. rocznego obrotu. ©℗