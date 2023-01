Choć wielu prawników od dawna stało na tym stanowisku, najnowsze orzeczenie nie pozostawia wątpliwości. Klient ma prawo wiedzieć, co działo się z jego danymi. Choć art. 15 ust. 1 lit. c RODO mówi o „odbiorcach lub kategoriach odbiorców”, którym dane osobowe zostały przekazane, to zasadą powinno być wskazanie konkretnych podmiotów, do których trafiły.