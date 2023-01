Ten pomysł jest sporym zaskoczeniem dla rynku. Projekt zakłada nałożenie na przedsiębiorców telekomunikacyjnych nowych obowiązków dotyczących dostarczania SMS-ów od instytucji publicznych do abonentów, co może oznaczać dziesiątki, a nawet setki milionów takich wiadomości. To rozwiązanie oceniamy krytycznie, ponieważ budzi poważne obawy o jego bezpieczeństwo (spotęgowanie ryzyk nadużyć i oszustw), a także o koszty jego realizacji.