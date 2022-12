Choć orzecznictwo w sprawach spółek, których jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, jednoznacznie potwierdza, że są one obowiązane do udostępniania informacji publicznej, to wiele z nich wciąż próbuje uciec od tego obowiązku. Tak też stało się w sprawie rozpoznawanej niedawno przez Naczelny Sąd Administracyjny. Jedna z organizacji pozarządowych zażądała od spółki Skarbu Państwa ujawnienia wysokości premii i nagród wypłaconych pracownikom wraz ze wskazaniem ich nazwisk oraz uzasadnień. Firma odmówiła. Z jednej strony powołała się na RODO , z drugiej zaś uznała, że nie podlega przepisom ustawy o dostępie do informacji publicznej, bo nie realizuje zadań publicznych. Gdy stowarzyszenie wniosło skargę na tę decyzję, spółka co prawda przekazała ją do sądu, zaznaczyła jednak, że robi to wyłącznie informacyjnie, gdyż w rzeczywistości nie jest do tego zobowiązana. Zarówno sąd pierwszej instancji, jak i ostatnio NSA wyprowadziły ją z błędu.