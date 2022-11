Zdaniem Marcina Czugana, prezesa ZPF, wymogi kapitałowe i te związane z formą prawną przedsiębiorstwa windykacyjnego są nadal wygórowane i nieuzasadnione. Jak wskazuje, w porównaniu do innych podmiotów, których działalność jest regulowana ustawą, 5 mln zł jest rażąco wysoką sumą. - Przykładowo w uchwalonej niedawno ustawie o przeciwdziałaniu lichwie wymagany kapitał zakładowy dla instytucji pożyczkowych jest pięciokrotnie niższy. Narzucenie zbyt wysokich wymogów kapitałowych wyeliminuje z tej branży małych i średnich przedsiębiorców. Doprowadzi to do znacznego ograniczenia konkurencyjności świadczonych na rynku usług - wskazuje prawnik.