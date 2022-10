Tak szerokie kompetencje członków rady nadzorczej wiążą się z różnymi wydatkami spółki. Wydatki te powinny być dokonywane z uwzględnieniem również stosownych przepisów z zakresie ubezpieczeń społecznych. Na uwagę zasługuje to, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rad nadzorczych stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 18 ust. 4 pkt 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Zgodnie zaś z art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rady nadzorczej.