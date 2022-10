Liberalizacja dotyczy wspólników i akcjonariuszy tylko tych spółek, które po 13 października 2022 r. podejmą stosowną uchwałę o sformalizowaniu holdingu i będą działać jako grupa spółek w rozumieniu art. 211 i art. nast. kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467). Całkowitą nowością jest zaś to, że squeeze out będzie mógł dotyczyć także udziałów w zależnej spółce z o.o. Do tej pory, zgodnie z art. 418 i nast. k.s.h., przymusowy wykup był zarezerwowany dla akcjonariuszy większościowych spółki akcyjnej. Natomiast w spółce z o.o., na mocy art. 266 k.s.h., dopuszczalne było jedynie przeprowadzenie wyłączenia wspólnika mniejszościowego, z ważnych przyczyn, na mocy orzeczenia sądu