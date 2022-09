Postanowienie WSA odnosi się do problemu, który rok temu sygnalizowaliśmy na łamach DGP („Uchwały organu doradczego sanepidu bez mocy prawnej. Ale z dużą siłą rażenia”, 28 września 2021 r.). Branża suplementów diety sygnalizowała wówczas, że – choć uchwały organu doradczego nie mają mocy prawnej – to bywają w praktyce podstawą do wszczynania przez sanepid postępowań wyjaśniających i wycofywania produktów.