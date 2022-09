Jednak wymóg dotyczący zgody akcjonariuszy na zbycie przedsiębiorstwa należy uznać za wyjątek i dlatego nie powinien być on interpretowany rozszerzająco. Akcji spółki nie można utożsamiać z jej przedsiębiorstwem. Zwrócono na to uwagę w wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 20 maja 2022 r. (sygn. akt I AGa 169/21). Jak podkreślono, w przypadku gdy przedmiotem transakcji są akcje spółki, to nie mogą być one traktowane jak przedsiębiorstwo bądź jego zorganizowana część. Pod tymi pojęciami bowiem rozumie się zespół składników materialnych i niematerialnych wyodrębniony organizacyjnie i finansowo w sposób umożliwiający realizację określonej działalności gospodarczej. Natomiast akcje są prawami wchodzącymi w skład majątku spółki. Z tego względu ich zbycie nie wymaga - dla ważności takiej czynności prawnej - podjęcia uchwały przez walne zgromadzenie akcjonariuszy.