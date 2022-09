Chociaż do 13 października 2022 r. pozostało jeszcze kilka tygodni, to niektórzy przedsiębiorcy i prawnicy już żyją tą datą. Jest to bowiem termin pełnego wejścia w życie ustawy z 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807; dalej: nowelizacja k.s.h.). Nowelizacja k.s.h. niesie ważne zmiany dla ponad pół miliona polskich spółek kapitałowych. Do najistotniejszych należą przepisy zwiększające w sposób wręcz rewolucyjny uprawnienia rad nadzorczych oraz nakładające dodatkowe obowiązki na zarządy spółek kapitałowych, a także regulujące działanie holdingów. Wiele nowych regulacji wzbudza sporo emocji, a nawet kontrowersji. Autorami są: Magdalena Tyrakowska- -Szymczak adwokat, partner, Michał Bogacz radca prawny, partner, Małgorzata łamek-Bogacz adwokat, senior manager, Maja kapiczowska adwokat, manager, Sandra Linek-Petka adwokat, senior associate, Paweł Stanek radca prawny, senior associate, Magdalena kordas radca prawny, senior associate, Omolola kwiatkowska radca prawny, senior associate, anna Czornik radca prawny, senior associate - z kancelarii Olesiński & Wspólnicy

Dla przedsiębiorców największym wyzwaniem może być odpowiedź na pytanie, jak na nowo ułożyć ład korporacyjny w spółce. Skoro rada nadzorcza może powołać doradcę, zawrzeć z nim umowę, prosić o dostęp do informacji (już nie tylko zarząd, lecz także pracowników, dostawców, zleceniobiorców), to rodzi się wiele pytań natury praktycznej. Czy np., jeśli zagadnienia, o które pyta rada nadzorcza, są objęte tajemnicą (zawodową, przedsiębiorstwa) lub umową o zachowaniu poufności, to zarząd również ma obowiązek udzielić odpowiedzi? Albo takie pytanie: jeśli rada nadzorcza wyznacza nierealny termin na udzielnie odpowiedzi (np. w okresie urlopowym, w czasie szczytów sprzedażowych, pod nieobecność kluczowego personelu), to kto - i czy - poniesie odpowiedzialność za zwłokę. Inny rodzaj wątpliwości pojawia się wtedy, gdy analizujemy obowiązki sprawozdawcze nałożone na zarząd w spółce akcyjnej. Choć ustawodawca jako punkt wyjścia przyjął dość szczegółowe i regularne raporty zarządu dla rady nadzorczej, to pozwolił także na poluzowanie tych obowiązków w statucie spółki. Pojawiają się jednak praktyczne wątpliwości, np. co do tego, co konkretnie można zmodyfikować. Wątpliwości rodzą się także w sprawie regulacji dotyczących grupy spółek. Najczęściej pojawia się pytanie: czy zawsze, gdy działam w grupie kapitałowej, muszę założyć grupę spółek. Jak obszerna powinna być strategia grupy spółek i czy musi być pisemna? Czy spółka dominująca poniesie odpowiedzialność w sytuacji wydania błędnego wiążącego polecenia? Jakie są warunki wiążącego polecenia i warunki odmowy jego wykonania? Jak wygląda sytuacja ochrony praw akcjonariuszy/udziałowców mniejszościowych w przypadku powołania grupy spółek - czy np. właściciele 75 proc. udziałów w spółce należącej do grupy spółek mają możliwość dokonania squeeze out wszystkich akcjonariuszy/udziałowców posiadających pozostałe 25 proc.? Ostatnią grupą zagadnień są nowe obowiązki formalne nałożone na członków zarządów/rad nadzorczych dotyczące przebiegu posiedzeń, trybu ich zwoływania, zasad protokołowania. Często pojawia się m.in. pytanie, czy mimo ułatwień, jakie przewiduje ustawodawca w kwestii podpisywania uchwał, nie byłoby zasadne, aby dla celów dowodowych podpisywał je w miarę możliwości cały obecny skład. Czy w jednoosobowej spółce z o.o., gdy członek zarządu jest jednocześnie jedynym wspólnikiem, istnieje ryzyko zakwestionowania braku zaprotokołowania podjętej uchwały? W dzisiejszym poradniku odpowiadamy na te i inne pytania.