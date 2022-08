Nowelizacja wprowadzi możliwość ustanowienia dla podmiotów objętych sankcjami zarządców, którzy przejmą pełną kontrolę nad przedsiębiorstwem na czas określony w decyzji ministra rozwoju i technologii. Wyznaczony przez ministra zarządca będzie miał za zadanie pokierować przedsiębiorstwem i doprowadzić do zbycia jego aktywów. Dostanie na to do sześciu miesięcy z opcją jednorazowego przedłużenia o maksymalnie kolejne pół roku. Ustanowienie zarządu nie będzie jednak obowiązkowe – szef resortu rozwoju będzie miał tylko taką możliwość. Zgodnie z ustawą zarząd ma być ustanawiany, gdy posłuży to utrzymaniu miejsc pracy lub świadczenia usług publicznych, ewentualnie ochronie interesu ekonomicznego państwa.