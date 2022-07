Wójt gminy odmówił naszej spółce rozliczenia inwestycji fotowoltaicznej z dotacji budżetowej z gminy. W piśmie z odmową stwierdzono, że nie dołączyliśmy do faktury dowodu zapłaty dla wykonawcy robót w terminie wynikającym z umowy dotacji. To była pomyłka naszego pracownika. Chcemy zaskarżyć taką odmowę, bo przecież zadanie zostało przez nas wykonane i opłacone. Czy możemy złożyć skargę do sądu administracyjnego?

Z opisu wynika, że spółka uzyskała dotację, której podstawą była zapewne specjalna uchwała jednostki samorządu terytorialnego w sprawie dotowania różnych zadań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska. Podstawę prawną tych uchwał stanowi art. 403 ust. 4 i 5 prawa ochrony środowiska. Zasady udzielania dotacji celowej (w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania) określa odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały. Zapewne właśnie na kanwie ww. przepisów rada gminy przyjęła program dotowania przedsięwzięć związanych z fotowoltaiką. Może się więc zdarzyć, że np. gmina odmówi wpłaty dotacji, gdyż stwierdzi, że nie zostało spełnione jakieś postanowienia z uchwały czy warunek z umowy. Wówczas mogą powstać również wątpliwości, jaki zastosować tryb dochodzenia roszczeń wobec gminy.