Szereg uchybień proceduralnych ze strony Komisji Europejskiej naruszył prawo spółki Qualcomm do obrony – orzekł w ubiegłym tygodniu Sąd UE. Anulował on karę KE w wysokości 997 mln euro nałożoną w 2018 r. na Qualcomm – amerykańską spółkę produkującą m.in. układy scalone do smartfonów.

Uchylona kara była związana z nadużywaniem pozycji na światowym rynku chipów elektronicznych zgodnych ze standardem LTE. Naruszenie miało trwać od lutego 2011 r. do września 2016 r. Qualcomm płaciła firmie technologicznej Apple za to, aby kupowała chipy wyłącznie od niej. Zdaniem KE ograniczało to konkurencję na rynku Sąd UE stwierdził jednak, że KE dopuściła się wielu nieprawidłowości, prowadząc postępowanie w sprawie Qualcomm. Przykładowo KE nie zapisywała dokładnej treści wszystkich rozmów przeprowadzonych w celu zebrania informacji związanych z przedmiotem dochodzenia.