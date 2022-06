Spółka złożyła reklamację, podnosząc, że naliczenie opłaty było przedwczesne. W ocenie spółki dopiero wykonanie i dopuszczenie do użytkowania inwestycji, w tym urządzeń niezbędnych do odprowadzania wód opadowych i roztopowych do systemu kanalizacji, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym powinno stanowić podstawę do obciążenia strony opłatami za usługi wodne. Wody Polskie zajmowały odmienne stanowisko. Twierdziły, że zgodnie z art. 271 ust. 5a prawa wodnego, który został dodany do tej ustawy od 23 listopada 2019 r. na mocy nowelizacji z 11 września 2019 r., opłatę stałą ponosi się za okres od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne albo pozwolenie zintegrowane stało się ostateczne, do dnia jego wygaśnięcia, cofnięcia lub utraty mocy – bez względu na przyczynę. Wyjątek od tej reguły stanowi jedynie realizacja przedsięwzięć w zakresie obiektów liniowych, o czym mowa w art. 271 ust. 5b prawa wodnego (z definicji zawartej w prawie budowlanym wynika, że inwestycjami liniowymi są sieci wodociągowe, kanalizacyjne, elektro-energetyczne, telekomunikacyjne, gazowe, cieplne – o długości większej niż 10 km – oraz drogi, z wyjątkiem dróg dojazdowych i dojść do budynków, będących urządzeniami budowlanymi związanymi z obiektem budowlanym).