Prawo sobie, a praktyka sobie. Podwykonawcy, mimo że nie otrzymali całości należnego im wynagrodzenia, są nakłaniani przez generalnych wykonawców do wystawiania takich zaświadczeń. Często godzą się na to, chcąc otrzymywać kolejne zlecenia. Niestety wbrew deklaracjom nie zawsze dostają zaległe wynagrodzenia . Tymczasem droga dochodzenia solidarnej odpowiedzialności od inwestora może być zablokowana przez to, że poświadczyli nieprawdę.