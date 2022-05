Wprowadzanie w błąd co do bezpieczeństwa inwestycji w lokal oraz wysokości i częstotliwości otrzymywania zysków, a także nieprzekazywanie istotnych informacji o modelu finansowania – to skłoniło Tomasza Chróstnego, prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK), do wydania decyzji wobec CGA Invest. Firma zrealizowała i sprzedawała lokale w tzw. condohotelu Czarna Perła w Siennej (gmina Stronie Śląskie).

Przedsięwzięcie typu apart- czy condohotel przewiduje możliwość zakupu lokalu użytkowego, z którego właściciel korzysta przez wyznaczoną część roku, a w pozostałym okresie jest on wynajmowany. Zarządzaniem wynajmem zajmuje się z reguły specjalistyczny podmiot, z którym zawiera się umowę najmu – najczęściej na 5–15 lat, z możliwością przedłużenia. Zarządca dzieli się zyskiem z właścicielem lokalu, wypłacając np. stopę zwrotu określoną w umowie. W przypadku działań CGA Invest prezes UOKiK dostrzegł sporo nieprawidłowości. Przede wszystkim spółka w materiałach reklamowych zapewniała, że ulokowanie funduszy w condohotelu jest bezpieczne i gwarantuje zyski. Jednocześnie firma nie stosowała żadnych środków ochrony wpłat nabywców, więc inwestycja była obarczona podwyższonym ryzykiem. Spółka nie przekazywała też istotnych informacji co do modelu finansowania – konsumenci nie wiedzieli, że budowa condohotelu była w całości opłacana z ich środków. Powyższe aspekty są o tyle istotne, że osoby kupujące takie lokale nie są chronione przez ustawę o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1445).