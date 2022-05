Pomysł nadania takiej ochrony pojawił się w grudniu ubiegłego roku z inicjatywy Marcina Repelewicza, prezesa Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Jako argument wskazywał on coraz liczniejsze przypadki agresji ze strony niektórych pacjentów w stosunku do farmaceutów. Najwięcej takich konfliktów wiązało się z niechęcią do stosowania przez klientów obostrzeń sanitarnych – przede wszystkim do zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki ochronnej. Ale nie tylko, bo spory dotyczyły też kłopotów z realizacją e-recept czy ważnością certyfikatów szczepień. Niektóre zdarzenia prowadziły nawet do pobić.