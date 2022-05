Reklama

Jak poinformował we wtorek Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezes Urzędu Tomasz Chróstny zadecydował o nałożeniu na portal handlowy Vinted kar o łącznej wysokości 5 mln 360 tys. 447 zł. W ocenie Urzędu działania spółki narażały konsumentów na podejmowanie niekorzystnych decyzji, utratę czasu i pieniędzy.

Reklama

Odnosząc się do decyzji UOKiK, firma Vinted przekazała w przesłanym PAP stanowisku, że jej celem jest "zapewnienie łatwej w obsłudze, bezpiecznej i przejrzystej platformy, której użytkownicy mogą kupować i sprzedawać między sobą odzież i rzeczy z drugiej ręki".

Dodała, że "w trakcie postępowania UOKiK w pełni współpracowaliśmy z Urzędem, aby znaleźć rozwiązania, które rozwieją obawy i dlatego też jesteśmy rozczarowani podjętą decyzją, od której będziemy się odwoływali".

We wtorek UOKiK przekazał, że w przypadku osób sprzedających – brak informacji o tym, że dostęp do zarobionych pieniędzy może się wiązać z koniecznością spełnienia dodatkowych warunków związanych z weryfikacją tożsamości.

Jak zaznaczyła spółka, "kupowanie i sprzedawanie na Vinted nie jest uwarunkowane weryfikacją tożsamości". "Jednocześnie procedura weryfikacji (KYC) przeprowadzana przez naszego dostawcę usług płatniczych (PSP) jest istotnym elementem, narzuconym przez regulacje prawne, aby móc zapewnić bezpieczeństwo transakcji handlowych na platformach cyfrowych, takich jak nasza, na przykład poprzez zmniejszenie ryzyka nieuczciwych działań" - wskazał Vinted.

Zdaniem firmy tego rodzaju weryfikacje są przeprowadzane przez jej dostawców usług płatniczych (PSP) tylko w określonych przypadkach, na przykład po osiągnięciu określonego progu przychodów ze sprzedaży przez danego sprzedającego.

"W kwestii przejrzystości Transakcji Bezpośrednich (czyli tych, w których członkowie handlują między sobą poza platformą Vinted) nie podzielamy opinii Urzędu. Nie rekomendujemy ich ze względu na to, że mogą być mniej bezpieczne (taka transakcja może wymagać konieczności udostępnienia szczegółów płatności innym użytkownikom)" - tłumaczy Vinted.

Firma wskazała, że jej polityka ochrony kupujących dla członków platformy dokonujących transakcji na Vinted "ma na celu zapewnienie dodatkowej ochrony, w tym bezpiecznych płatności, możliwości zwrotów i usług wsparcia dla członków platformy".

Jak podał UOKiK, Vinted to litewski serwis ogłoszeniowy i internetowa platforma przeznaczona do sprzedaży i wymiany używanej odzieży przez osoby prywatne. Kara została nałożona w związku z postępowaniem wszczętym we wrześniu 2021 r., w którym Prezes UOKiK postawił portalowi dwa zarzuty.

UOKiK zakwestionował również praktyki Vinted wobec kupujących. "Problemem jest brak informacji o sposobie zakupu bez ponoszenia opłaty za +Ochronę Kupującego+" - wskazał. "Ochrona Kupującego" polega na zwrocie pieniędzy, jeśli nabyty przedmiot nie zostanie wysłany lub dotrze uszkodzony, a także na zapewnieniu bezpiecznej płatności.

Jak poinformował Urząd, spółka musi poinformować konsumentów o wydanej decyzji i zakwestionowanych praktykach w serwisie Vinted.pl i na Facebooku. "O wątpliwościach związanych z żądaniem od konsumentów skanów dowodów osobistych Prezes UOKiK poinformował również Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych" - dodano w komunikacie UOKiK. (PAP)

autor: Aneta Oksiuta