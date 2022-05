Co istotne dla czytelnika, ustawodawca wprowadził różnego typu zwolnienia w podatku i to niezależne od woli gminy. W tym m.in. wskazane w art. 7 ust. 1 pkt 6 u.p.o.l. zwolnienie od podatku od nieruchomości gruntów i budynków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, „pod warunkiem ich utrzymania i konserwacji zgodnie z przepisami o ochronie zabytków, z wyjątkiem części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej”. Zwolnienie to może zatem przysługiwać w odniesieniu do budynków, które są tylko w posiadaniu przedsiębiorcy, ale nie są wykorzystywane do celów działalności gospodarczej.