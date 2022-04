Projekt wprowadza też liczne zmiany do ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego (u.k.u.r.). Niektóre z nich porządkują, inne precyzują obowiązujące regulacje. - Na aprobatę zasługuje propozycja rozwiązania, że przepisów u.k.u.r. nie stosuje się do nieruchomości rolnych, w których powierzchnia użytków rolnych jest mniejsza niż̇ 0,3 ha. Obecnie, jeżeli nieruchomość́ rolna będąca przedmiotem obrotu ma powierzchnię całkowitą co najmniej 0,3 ha, to do jej nabycia stosuje się tę ustawę. Przepisy obejmują zatem także nieruchomości tzw. mieszane, których tylko część (często nieprzekraczająca 0,3 ha) stanowią użytki rolne. Proponowane doprecyzowanie byłoby niezwykle przydatne i właściwe w praktyce. Stąd dobrze się stało, że znalazło się w projekcie - ocenia prof. Leśkiewicz.