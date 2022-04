Zdaniem projektodawców reforma była niezbędna, by kompleksowo uregulować kwestie, które do tej pory budziły spore wątpliwości i sprawiały praktyczne problemy. Jednak część prawników , która od początku krytykowała założenia nowelizacji, wskazywała zwłaszcza na ryzyko odseparowania interesu spółki od jej wspólników, co kłóci się z utrwaloną przez ostatnie lata linią orzeczniczą.