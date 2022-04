Od 16 marca osoby i podmioty zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy mogą składać wnioski o refinansowanie kosztów ich pobytu. Co do zasady jest to 40 zł dziennie za osobę, ale przedsiębiorcy mogą starać się o wyższą kwotę. Mają z tym jednak kłopot. Chodzi o nieprecyzyjne przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. poz. 605). A dokładnie o par. 2 ust. 2, który daje możliwość podniesienia wspomnianego finansowania, ale jako władnego do podjęcia decyzji w tej sprawie wskazuje wojewodę. Tymczasem z par. 3 ust. 2 rozporządzenia wynika, że wnioski rozpatrują gminy.