Wielu celebrytów i influencerów namawia do inwestowania w tokeny NFT. To jednostki danych zapisywane w blockchainie (cyfrowym łańcuchu bloków) mające służyć jako potwierdzenie autentyczności bądź dowód własności dobra cyfrowego. Wolumen obrotu takimi aktywami wyniósł w ubiegłym roku 17,6 mld dol. To wzrost o 21 tys. proc. w porównaniu z 2020 r.