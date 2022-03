Jako przedstawiciele bardzo zróżnicowanego segmentu handlu detalicznego stoimy na stanowisku, że system depozytowy powinien być obowiązkowy dla sklepów powyżej 500 mkw., a sklepy o mniejszej powierzchni powinny móc przystępować do niego na zasadzie dobrowolności. Kolejny nasz postulat to objęcie systemem kaucyjnym wyłącznie opakowań PET, które da się zgnieść, co ułatwia ich przechowywanie. Nie powinien on obejmować opakowań szklanych - ani wielo-, ani jednorazowych. Byłoby to wyjście poza unijną dyrektywę. Wprowadzanie systemu depozytowego na szkło jest o tyle bezzasadne, że poziom zbiórki szkła w Polsce jest wysoki. Wyjątkiem jest obecnie funkcjonujący system kaucji na butelki po piwie. Z przyczyn sanitarnych sprzeciwiamy się też objęciu kaucją opakowań po produktach mlecznych.