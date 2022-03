Do rosyjskiego urzędu patentowego (Rospatent) zaczynają wpływać zgłoszenia o nadanie praw ochronnych do znaków towarowych niezwykle przypominających oznaczenia należące do znanych korporacji. Tych, które wcześniej zdecydowały się na opuszczenie rynku Federacji Rosyjskiej.

Przykładowo zgłoszony znak дядя Ваня (z ros. Wujaszek Wania) wygląda jak logotyp sieci restauracji McDonald’s – jest jedynie obrócony o 90 stopni w prawą stronę i ma podstawę sprawiającą, że „złote łuki” amerykańskiej sieci są teraz literą „B” (czytaną w cyrylicy jako „W”). Wpłynęło również zgłoszenie dla sklepu Ideja z dopiskiem „Fabryka Mebli”, podobne do szwedzkiej sieci Ikea. Dla niepoznaki odwrócono zastosowane kolory (niebieski napis i żółte tło zamiast żółtych liter na niebieskim tle). To nie tylko ciekawostka, ale też ważny sygnał ostrzegawczy dla polskich właścicieli praw własności intelektualnej , którzy wycofali się z rosyjskiego rynku. Kaja Seń, aplikantka adwokacka w kancelarii Affre & Wspólnicy Sp.k., radzi, aby zachowali oni czujność i sprawdzali, czy do Rospatentu nie wpływają zgłoszenia rejestracyjne pasożytujące na renomie ich marek.