Ustawa z 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 936; ost.zm. Dz.U. 2021 r. poz. 1891) zakazuje handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w niedziele i święta w placówkach handlowych, a także zakazuje powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu oraz wykonywania czynności z nim związanych. Celem ustawy jest zapewnienie prawa do odpoczynku osobom świadczącym tego rodzaju pracę poprzez wolne niedziele, co ma umożliwić im spędzanie czasu wolnego z rodziną. Ponadto, jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, ograniczanie pracy w weekendy, a zwłaszcza w niedziele, jest pożądane społecznie z uwagi na zdrowie zatrudnionych. Konieczność świadczenia pracy w czasie kolidującym z możliwością wypełniania ról pozazawodowych stanowi zdaniem autorów uzasadnienia poważny czynnik stresogenny.