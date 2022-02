W przypadku nieopłacenia w terminie należnych rat Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wzywa pisemnie organizatora turystyki do wykonania obowiązków w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu UFG jest uprawniony do dochodzenia należnych rat wraz z odsetkami. W przypadku niedochowania terminu określonego w wezwaniu UFG występuje do właściwego marszałka województwa z wnioskiem o wydanie decyzji administracyjnej o wykreśleniu przedsiębiorcy turystycznego z rejestru i o zakazie wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru przez okres trzech lat. Jeżeli przed wydaniem decyzji administracyjnej przedsiębiorca spełni swoje obowiązki ustawowe, to postępowanie zostanie umorzone. Nie ma zatem formalnej drogi złożenia wniosku o odroczenie terminu, jednak ścieżka zapewniająca możliwość uregulowania płatności przez organizatora turystyki istnieje i pozwala na uregulowanie zobowiązania bez najsroższej konsekwencji również na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego. Na razie z danych UFG wynika, że większość sumy wszystkich pierwszych rat zobowiązanych przedsiębiorców (ok. 90 proc.) została przekazana na rachunek wskazany przez fundusz. Stosunkowo nieduża jest grupa przedsiębiorstw, które mają problemy ze zgromadzeniem odpowiednich środków na spłaty. Oczywiście każda sprawa jest indywidualna, dlatego z dużą uwagą Ministerstwo Sportu i Turystyki analizuje sytuację i dokonuje oceny z punktu widzenia regulatora rynku.