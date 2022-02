Wobec braku kompleksowej ustawy, która rozwiązywałaby wszystkie problemy frankowiczów, obniżenie w 2019 r. maksymalnej opłaty od pozwu do 1 tys. zł (przy wartości przedmiotu sporu przekraczającej 20 tys. zł) stanowiło spory ukłon wobec tej grupy osób. Teraz w projekcie ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych znalazła się propozycja zmiany art. 13a, rozszerzająca ten przywilej. Obniżka obejmie spory wynikające z umowy kredytu konsumenckiego oraz umów z zakresu obrotu instrumentami finansowymi.

Jak wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości , w takich sprawach konsument czy rolnik prowadzący gospodarstwo rodzinne również jest stroną ekonomicznie słabszą. A nowe rozwiązanie znacznie ułatwi im dostęp do sądu. - Spłaszczenie maksymalnej opłaty stosunkowej jest zatem uzasadnione - argumentuje resort.

Przeciwko tej propozycji protestuje Związek Banków Polskich, zwracając uwagę, że dojdzie do naruszenia konstytucyjnej zasady równości.

- Przepis nadal nie będzie obejmował znacznego kręgu konsumentów dochodzących roszczeń od innych przedsiębiorców, jak chociażby zakładów ubezpieczeń czy deweloperów. Te roszczenia często opiewają na bardzo wysokie kwoty. Utrzymywanie oraz poszerzanie uprzywilejowania jedynie na wybrane grupy konsumentów trzeba ocenić jako systemowo nieuzasadnione, a z perspektywy innych klientów co najmniej niezrozumiałe lub niesprawiedliwe - argumentuje dr Tadeusz Białek, wiceprezes ZBP.

Wtóruje mu prof. Jacek Zaleśny, konstytucjonalista z Uniwersytetu Warszawskiego. - Omawiany przepis jest problematyczny z punktu widzenia zróżnicowania podmiotów o cechach podobnych. Bez wątpienia cechą kluczową jest przymiot bycia przedsiębiorcą lub konsumentem. Zasadne jest, aby konsumenta traktować w sposób podobny w różnych postępowaniach. Natomiast jeśli w różnych postępowaniach prawodawca tę samą kategorię podmiotów, w tym przypadku konsumenta, traktuje w sposób różny, to rodzi się pytanie o przesłankę tego zróżnicowania. Z punktu widzenia stosunków społecznych i prawnych nie ma większego znaczenia, czy konsument jest w relacji z deweloperem, towarzystwem ubezpieczeniowym czy bankiem. Jego pozycja prawna w tych relacjach jest podobna, nawet wartość przedmiotu sporu może być zbliżona - tłumaczy Jacek Zaleśny.

Co na to MS? Wskazuje, że projektowana regulacja dotyczy nie tylko klientów banków, bo w przepisie jest mowa o „roszczeniach z kredytu konsumenckiego” i „roszczeniach z umowy z zakresu obrotu instrumentami finansowymi”.

Inna sprawa, że w przypadku ubezpieczycieli będzie to dotyczyło instrumentów w rodzaju polisolokat, a nie klasycznych spraw odszkodowawczych.

- Przykładem jest art. 31 k.p.c., który od początku stanowi, że powództwo o roszczenie alimentacyjne wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. W 2019 r. takie samo ułatwienie wprowadzono dla osób wytaczających powództwa przeciwko bankowi o roszczenie wynikające z czynności bankowej (art. 372 k.p.c.) - przytacza prof. Dziurda. - Jeżeli chodzi o preferencyjne opłaty sądowe, także one nie są nowością. Przyznać jednak trzeba, że zazwyczaj rozciągają się na obydwie strony. Tak jest np. w przypadku art. 13b u.k.s.c., w myśl którego obniżoną opłatę stałą w wysokości 1 tys. zł pobiera się od obydwu stron procesu o roszczenia wynikające z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czyli także od gminy, w szczególności w sytuacji gdy wnosi apelację od niekorzystnego wyroku. Również przewidziane w art. 35 u.k.s.c. preferencyjne opłaty w sprawach o roszczenia z zakresu prawa pracy nieprzekraczające 50 tys. zł dotyczą obydwu stron, nie tylko pracownika, ale i pracodawcy, który musi uiszczać jedynie opłatę podstawową, czyli 30 zł - wylicza ekspert.

Przewidziany w projekcie nowelizacji limit opłaty odnosi się natomiast tylko do konsumenta (niezależnie od tego, czy jest powodem, czy pozwanym). W stosunku do banku w grę wchodzą regulacje ogólne, czyli w sprawach wartych ponad 20 tys. zł uiści opłatę stosunkową w wysokości 5 proc. (maksymalnie 200 tys. zł; patrz grafika).

Choć, jak zauważa prof. Dziurda, jednostronne preferencje kosztowe też już występują w ustawie kosztowej. - Stosownie do art. 96 ust. 1 pkt 2 u.k.s.c. ze zwolnienia od kosztów sądowych korzysta jedynie strona dochodząca roszczeń alimentacyjnych oraz strona pozwana w sprawie o obniżenie alimentów, nie obejmuje to zatem strony zobowiązanej do płacenia alimentów - wskazuje procesualista. Ale zarazem zastrzega, że takie rozwiązania powinny być oparte na ogólnych założeniach aksjologicznych.