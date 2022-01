Wbrew informacjom, które ukazały się po piątkowej konferencji pana posła, ogólny limit nie ma być zwiększony do 80 proc., tylko do 50 proc. czasu w skali miesiąca. Innymi słowy, w ciągu miesiąca każda rozgłośnia musiałaby co najmniej połowę czasu, w którym lecą piosenki przeznaczać na polski repertuar. Dzisiaj limit ten wynosi 33 proc.

To jednak dopiero początek, bo zgodnie z projektem 80 proc. czasu przeznaczanego na emisję polskich piosenek musiałoby przypadać na godz. 5–24. Dzisiaj jest to 60 proc. Zostaje więc 5 nocnych godzin, w których można skomasować pozostałe 40 proc. To właśnie dlatego w nocy dużo częściej można usłyszeć krajowych wykonawców. Teraz miałoby się to radykalnie zmienić. Na zagranicznych artystów dużo łatwiej byłoby trafić między północą a godz. 5 rano.