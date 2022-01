- W skali kraju to mało, co raczej przeczy tezie, że ciągle przybywa dużo nowych stacji. MI zapomina też, że wydając rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za badania techniczne, minister powinien uwzględnić koszty wykonywanych badań. A w 2004 r. były one znacznie niższe niż w 2022 r. Dziś przedsiębiorcy otrzymają faktury za prąd, gaz, ogrzewanie bardzo często wyższe o 300-500 proc. Nie mówiąc już o tym, że przez te kilkanaście lat systematycznie rosły również inne koszty - dodaje Marcin Barankiewicz.